Вена, 2 октября, 2023, 16:42 — ИА Регнум. В австрийском Браунау-ам-Инн начались работы по перестройке дома, в котором родился и провёл первые три года жизни Адольф Гитлер. Эту информацию «Известиям» 2 октября подтвердило федеральное министерство внутренних дел Австрии.

МВД Австрии

В пресс-службе австрийского министерства сообщили об установке объектов строительной площадки, включая барьеры, чтобы обезопасить проходящих мимо людей. В октябре также запланировали съёмки строительства или интервью для СМИ.

После завершения реконструкции здание австрийские власти намерены использовать как полицейский участок. Там также хотят создать филиал Академии безопасности.

В МВД Австрии пояснили, что это здание притягивало людей праворадикальных взглядов, в том числе там совершались преступления. Как считают в министерстве, реконструкция и создание полицейского участка серьезно ограничит возможность подобных преступлений.

Как сообщало ИА Регнум, в мае власти австрийского города Браунау-ам-Инн приняли решение проводить в доме Гитлера семинары по правам человека для сотрудников полиции. При этом отмечалось, что здание реконструируют к 2025 году.

Здание перешло в собственность государства в августе 2019 года. Последний владелец здания получил компенсацию в размере 810 тысяч евро. Рассматривалась также возможность сноса дома, однако здание является памятником архитектуры XVII века. Тогда же глава МИД Австрии Вольфганг Пешорнас заявлял, что правительство не допустит использования здания в пронацистских целях.

МВД Австрии ещё в 2019 году предлагало разместить в доме Гитлера полицейский участок.