Браунау-ам-Инн, Австрия, 24 мая, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Власти австрийского города Браунау-ам-Инн приняли решение проводить в доме, где прошло детство Адольфа Гитлера, семинары по правам человека для сотрудников полиции, передают 24 мая местные СМИ.

Jo Oh Мемориальный камень против войны и фашизма перед домом, где родился Адольф Гитлер. Браунау-ам-Инн. Австрия

Здание, в котором Гитлер родился и провёл первые три года своей жизни, предполагается реконструировать к 2025 году.

В годы Второй мировой войны в здании располагался «культурный центр». В дальнейшем способы использования здания менялись, в последние годы там находился социальный центр для лиц с ограниченными возможностями.

Здание перешло в собственность австрийского государства в 2019 году, семье последнего владельца была выплачена компенсация в размере 810 тысяч евро. Рассматривалась возможность сноса дома, однако этого не произошло, поскольку здание является памятником архитектуры XVII века.

Позднее МВД Австрии предлагало разместить в доме Гитлера полицейский участок, однако ряд общественных деятелей раскритиковали эту идею.