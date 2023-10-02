Москва, 2 октября, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Украинскому командиру, который приказал атаковать в апреле прошлого года нефтебазу в Брянской области, заочно предъявили обвинение, сообщили 2 октября в пресс-службе СК РФ.

СК РФ Командир 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко Евгений Булацик

Обвинение российские следственные органы предъявили командиру 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко ВСУ Евгению Булацику по уголовному делу о теракте.

Украинский военный приказал подчинённым сбросить две бомбы на территорию нефтеналивной станции ООО «НК «Русснефть-Брянск». Уголовное дело возбудили в соответствии с пунктами «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт).

Следственные органы установили, что, по приказу Булацика, члены экипажей бомбардировщиков Су-24м рано утром 30 апреля прошлого года незаконно пересекли воздушное пространство России и взорвали нефтебазу в Брянской области.

Украинские лётчики произвели прицельный сброс не менее двух фугасных авиабомб калибра 500 кг с зарядом бомбы каждая 221 кг взрывчатого вещества.

«В результате падения и взрыва авиационных бомб на территории нефтеналивной станции была создана опасность гибели не менее десяти гражданских лиц, находящихся в момент атаки на территории предприятия, а также разрушено и повреждено имущество, чем собственнику причинен значительный имущественный ущерб на сумму более 16 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

Следователи продолжают устанавливать других причастных к совершению этого преступления.

Глава Брянской области Александр Богомаз 30 апреля 2022 года сообщил о повреждении в 06:50 мск в Стародубском округе технологических зданий нефтеналивного терминала. Самолёт ВВС Украины попытался атаковать нефтеналивной терминал.

Российские силы ПВО обнаружили самолёт ВСУ и приняли меры по его ликвидации. В результате никто не погиб.