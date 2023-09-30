На Украине сообщили о взрыве в Одесской области
«Страна․ua»: в Одесской области произошёл взрыв на фоне воздушной тревоги
Киев, 30 сентября, 2023, 10:14 — ИА Регнум. В Одесской области Украины прогремел взрыв. Об этом 30 сентября сообщило украинское издание «Страна․ua».
«Сообщают о взрыве в районе города Южное Одесской области», — говорится в сообщении.
Ранее в этом регионе была объявлена воздушная тревога.
Как передавало ИА Регнум, ранее СМИ сообщили о серии взрывов в Винницкой и Черкасской областях. Местные власти заявляли о работе системы ПВО. В ночь на 30 сентября воздушную тревогу объявили в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях Украины.
На Украине в ночь на 28 сентября взрывы были слышны в Одесской и Николаевской областях. В регионах была объявлена воздушная тревога.
Взрыв 26 сентября произошёл на одном из предприятий в украинском Кривом Роге. Ранее о взрыве в городе сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул.
Глава администрации Днепропетровской области Украины Сергей Лысак 25 сентября сообщил о пожаре на одном из промышленных предприятий в Кривом Роге. Пожар вспыхнул после ночных взрывов.