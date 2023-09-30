Москва, 30 сентября, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Россия будет вести специальную военную операцию до полного уничтожения киевского режима и освобождения исконно русских территорий, заявил 30 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Екатерина Штукина/РИА Новости Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Поздравляя сограждан с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, Медведев отметил, что решение о возвращении в состав РФ, принятое жителями данных регионов в сентябре 2022 года, было судьбоносным.

«Этот выбор стал символом не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности. Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий. Победа будет за нами», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Новых регионов в составе РФ будет больше, добавил заместитель председателя Совета безопасности.

Договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и об образовании новых субъектов Российской Федерации были подписаны в Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года.

Четыре региона вернулись в состав России по итогам референдумов, которые были проведены 23–27 сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин 28 сентября 2023 года подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Поздравляя сограждан 30 сентября с Днём воссоединения, президент в своём видеообращении отметил, что решение жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей о возвращении в состав России было выстраданным, осознанным, долгожданным и подлинно народным.

Киевские власти и их западные покровители пытались запугать жителей этих регионов, заставить их отказаться от своей культуры, традиций и родного языка, но они проявили мужество и непреклонный характер, сказал президент. Сейчас, защищая соотечественников, Вооружённые силы защищают саму Россию, сражаясь за суверенитет, духовные ценности и единство, отметил Владимир Путин.