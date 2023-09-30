Херсон, 30 сентября, 2023, 04:08 — ИА Регнум. В Херсонской области завершились основные мероприятия по интеграции в экономическую, финансовую, кредитную, правовую системы, а также в систему органов государственной власти России, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум. Главы новых регионов РФ и В. В. Путин.

«Работают органы законодательной, исполнительной, местной (муниципальной), судебной власти, региональные органы практически всех федеральных министерств и ведомств», — сказал он РИА Новости.

Укрепление и совершенствование мероприятий по интеграции планируется продолжить до начала 2026 года, добавил глава Херсонской области.

По словам Сальдо, в регионе создана полноценная система власти согласно Конституции России, а к 2030 году Херсонская область должна выйти на общероссийский уровень социально-экономического развития.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября 2022 года в Кремле были подписаны договоры о принятии в состав России Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской, Херсонской областей и об образовании новых субъектов Российской Федерации. Четыре региона вернулись в состав России по итогам референдумов, которые были проведены 23–27 сентября 2022 года.

Президент Владимир Путин после этого неоднократно подчёркивал важность интеграции новых регионов в правовое пространство России.

В годовщину вступления в состав РФ четырёх новых регионов Путин поздравил всех с историческим и судьбоносным событием — с Днём воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Российский лидер отметил, что этот выбор миллионов жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей был выстраданным, осознанным, долгожданным и подлинно народным решением.