Москва, 29 сентября, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Международной финансовой системе необходимы изменения, поскольку сейчас кредитные обязательства развивающихся стран «похожи на оброк», заявил 29 сентября в своём выступлении на открытии международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка» президент РФ Владимир Путин.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент России Владимир Путин

«Современные финансовые и кредитные отношения выстроены в мире таким образом, что они обсуживают исключительно интересы так называемого золотого миллиарда. И над этим, безусловно, надо думать», — сказал президент.

Для развивающихся стран их кредитные обязательства становятся «оброком» или «контрибуцией», и такое положение недопустимо, подчеркнул глава государства, призвав предпринять совместные усилия для изменения международных правил в этой сфере.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе своего выступления на церемонии открытия конференции президент также заявил, что Россия и Латинская Америка во многом схоже смотрят на международные вопросы и стремятся к многополярности мироустройства.

В июле 2023 года на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели Владимир Путин отмечал, что бесконтрольное накопление долгов развитыми странами повышает риски нового мирового кризиса. Он также обратил внимание на рост социального расслоения и бедности по всему миру, ухудшение продовольственной и экологической безопасности, отметив, что все эти проблемы в совокупности «ведут к заметному увеличению конфликтного потенциала».

Мировая экономика только выиграет от формирования децентрализованной международной финансовой системы, отмечал Владимир Путин в мае 2023 года на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума. Важно координировать усилия по формированию новой системы, от этого будет зависеть устойчивость всех мировых финансов, сказал президент. Чем более децентрализованной будет новая система, тем больше выгод для мировой экономики это принесёт, подчеркнул он.