Москва, 24 мая, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Мировая экономика только выиграет от формирования децентрализованной международной финансовой системы. Об этом 24 мая заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.

Григорий Сысоев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве

По его словам, важно координировать усилия по формированию новой децентрализованной мировой финансовой системы, и от этого будет зависеть устойчивость всех мировых финансов.

«Чем более децентрализованная будет, тем для мировой экономики будет только лучше», — сказал Путин.

Он отметил, что в этом случае экономика будет меньше зависеть от кризисных явлений в странах, которые до сих пор обладают таким преимуществом, как мировые резервные валюты.

По словам Путина, это повысит безопасность не только расчётов, но и всей экономики, сделает её деполитизированной.

Он добавил, что в текущих условиях у России получается не только адаптироваться к переменам в сфере международных финансов, но и стать одним из лидеров этого процесса.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что обвальный сценарий для экономики России уже явно не сбудется. По его словам, за 2022 год общий ВВП стран ЕАЭС сократился только на 1,6%, несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике, геополитические риски и фактор неопределённости.