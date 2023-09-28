Москва, 28 сентября, 2023, 07:56 — ИА Регнум. В районе Спорного в Луганской Народной Республике была отбита попытка ВСУ атаковать позиции казачьего отряда специального назначения Барс-16 «Кубань» под видом сдачи в плен. С белым флагом, но с воинственным настроем к российским позициям украинское командование отправило около 35 человек. Об этом рассказал командир батальона с позывным «Зенит»;.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Первая группа в составе 13 человек подошла к позициям казачьего спецназа с белым флагом. Один из украинцев при этом подорвался на мине.

Когда лжепленные подошли на расстояние 50 метров, им предложили подползать по одному, но боевики ВСУ не согласились и открыли огонь. Российские военные ответили им из стрелкового оружия.

С другого фланга на штурм пошли ещё около 22 солдат ВСУ. Они заняли брошенный окоп, но их заметил дрон. На украинскую пехоту направили миномёты, были уничтожены два боевика.

В результате неудавшейся атаки противник был вынужден отступить. По предварительным данным, уничтожены восемь солдат ВСУ.

Позже две машины и броневик ВСУ пытались эвакуировать оставшихся в живых. Разведка обнаружила манёвры противника, и по ним был нанесён удар минометами.

Как сообщало ИА Регнум, при сдаче в плен на направлении Сватово — Кременная солдаты ВСУ принесли с собой ящик с боеприпасами, а также три пулемёта западного производства.

Украинские военные принимают решение сдаться в плен у Работино и Пятихаток, где ВСУ предпринимают безуспешные попытки атаковать. Одной из главных причин для такого шага становится безысходность от понимания того, что возможности поставляемой Западом боевой техники преувеличены.

Артиллерия России уничтожила украинский пункт боепитания и три миномётных расчёта на купянском участке фронта.