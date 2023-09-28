Москва, 28 сентября, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Против России развязана гибридная война, поэтому повышение расходов на оборону необходимо, заявил 28 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Очевидно, что такое повышение необходимо, мы живем в состоянии гибридной войны, продолжаем СВО, я имею в виду гибридной войны, которая развязана против нас», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что это требует высоких расходов.

Ранее СМИ со ссылкой на проект бюджета сообщили, что в 2024 году в России планируют увеличить расходы федерального бюджета на оборону. Так, затраты на эти цели планируется поднять с 3,9% в 2023-м до 6%.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября президент РФ Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на период с 2024 по 2026 год заявил, что экономика страны завершила восстановление после введения Западом антироссийских санкций. Российский лидер отметил, что ВВП РФ вышел на досанкционный уровень 2021 года.