Москва, 28 сентября, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Российская экономика переориентировалась с «больной» части глобальной экономической системы на «здоровую», заявил помощник президента России Максим Орешкин 28 сентября в ходе пленарной сессии Московского финансового форума.

Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости Помощник президента РФ Максим Орешкин

По его словам, за последние полтора года состоялась «большая структурная реформа по переключению российской экономики и переориентации с больной части глобальной экономики на здоровую».

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2022 года Орешкин заявил, что Запад не собирается прекращать экономическую войну против России и продолжит вводить новые ограничения и санкции. Позднее он отметил, что Россия в непростое время пожинает плоды эффективных решений прошлых лет. В их числе бюджетное правило, которое позволило быстро стабилизировать валютный курс и поддержать экономику.