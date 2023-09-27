Вашингтон, 27 сентября, 2023, 19:37 — ИА Регнум. США не спешат передавать украинской армии даже устаревшие модели танков, которые списали со службы. Об этом заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

Он отметил, что морская пехота списала более 250 танков.

«Почему мы просто не отдали их Украине? Почему нам потребовалось целых восемь месяцев, чтобы отдать им 31 Abrams, который был произведен ещё до войны в Персидском заливе? Понимаете, происходящее сейчас связано с тем, что Украина всего лишь пешка», — заявил офицер.

По его мнению, США не хочет, чтобы украинские военнослужащие имели на вооружении самые современные машины, поскольку их легко смогут перехватить российские военные. По этой причине Украине передают устаревшие модели, уточнил эксперт.

Хо добавил, что украинской армии будет тяжело применять танки в боях против ВС России, поскольку эти боевые машины легко могут быть уничтожены российскими беспилотниками.

Как передавало ИА Регнум, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале заявил, что украинская армия не сможет продолжать военные действия без поддержки США и будет вынуждена капитулировать. Он обратил внимание на то, что в случае прекращается финансирования ВСУ со стороны Соединённых Штатов Украина будет вынуждена идти на подписание капитуляции, поскольку будет нечем воевать.