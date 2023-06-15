Вена, 15 июня, 2023, 09:11 — ИА Регнум. Странам коллективного Запада не нужна сильная Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом 15 июня заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вообще коллективному Западу сильная ОБСЕ никогда не нужна была. Главное в Европе сейчас — это натоцентричность, и даже Евросоюз стал по сути военно-политическим и экономическим филиалом НАТО», — сказал он в интервью РИА Новости.

Постпред уточнил, что это означает, что на самом деле в Европе всем управляют Соединённые Штаты, и отметил, что в том, что после начала спецоперации на Украине в европейском регионе сложилась новая ситуация, обвиняют Россию.

«Но на самом деле кризис в ОБСЕ наступил в 1999 году. Тогда группа государств — участников организации, объединенная стратегией НАТО, ликвидировала силой одного из участников ОБСЕ. И организация не была способна остановить это, а наоборот, в определенном смысле содействовала этому», — пояснил Лукашевич.

Он указал, что имеет в виду работавшую в тот период верификационную миссию Косово, возглавляемую представителем США и, по сути, содействовавшую в некоторой степени агрессивным атакам на бывшую Югославию.

«То есть организация, которая обязана была поставить заслон этой агрессии, по сути, стала проводником. Вот, где все началось», — отметил постпред.

Лукашевич добавил, что, как он считает, уже в 1999 году стало ясно, что если ОБСЕ не может выдержать и преодолеть эту ситуацию, преодолев агрессию, она не имеет права на существование.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня заместитель постпреда России ОБСЕ Александр Волгарёв обратился к секретариату ОБСЕ и верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, заявив, что странам Европы стоит непредвзято оценить ситуацию с конфликтом на Украине. Он почеркнул, что Россия в очередной раз призывает ООН и ОБСЕ отказаться от политизации украинской ситуации. Также постпред напомнил представителям указанных организаций, что им нужно избегать недостоверных данных и сомнительных фактов, а также воздерживаться от резких оценок в вопросах по ситуации вокруг Украины.