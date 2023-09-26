Вашингтон, 26 сентября, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Соединённые Штаты обещали Киеву 31 танк Abrams, к настоящему моменту ВСУ получили менее половины от обещанного, пишет The Washington Post со ссылкой на украинских военных.

Daniel Löb/dpa/Global Look Press Танк Abrams

«Пока что доставлено менее половины ожидаемых танков M1 Abrams», — заявил газете представитель ВСУ на условиях анонимности.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что первая партия американских танков Abrams поставлена на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что накачка Украины даже самым современным оружием не изменит ситуацию на линии фронта, а цели СВО будут достигнуты. При этом вооружение ВСУ сделает хуже Украине, так как добавит стране больше страданий, добавил официальный представитель Кремля.