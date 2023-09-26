Вашингтон, 26 сентября, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Вооружённые Силы России широко применяют различные варианты противотанковой управляемой ракеты «Корнет», которая доказала свою способность ликвидировать лучшие западные бронированные танки. Об этом написал Military Watch Magazine.

РИА Новости Военнослужащий ВС России управляет с боевой машины десанта противотанковой ракетой «Корнет»

Автор материала указал на то, что данная ракета способна нейтрализовать любую модификацию танка Leopard 2 даже с самой сильной броней. Эти танки, включая современные варианты Leopard 2A6, понесли значительные потери в зоне СВО с начала наступления ВСУ на российские позиции в начале июня, при этом среди более старых Leopard 2A4 и Leopard 1 они были ещё более значительными, говорится в статье.

Авторы обратили внимание на сведения о том, что страны Запада широко развёртывают не только спецназ и вспомогательный персонал, выполняющий такие функции, как управление, командование и логистика, но и передовых бойцов из регулярных частей.

«Уже давно предполагается, что западный персонал, будь то контрактники или действующие военнослужащие, будет управлять многими сложными средствами, передаваемыми Украине. В качестве примера можно привести ракетные батареи Patriot, которые были отправлены в гораздо более короткие сроки, чем потребовалось бы для обучения украинских операторов», — отмечается в статье.

Автор напомнил, что в середине 2023 года в СМИ публикуется информация от источников о том, что в случае неудачи ВСУ государства — члены НАТО могут направить на Украину гораздо большее количество военнослужащих, причём первоначально предполагалось, что ведущую роль в этом сыграют Польша и страны Балтии.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Asia Times сообщило, что серьёзные проблемы, с которыми столкнулись Вооружённые силы Украины в ходе контрнаступления, могут привести к решению Североатлантического альянса ввести собственные войска на территорию Украины.

Старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен, слова которого приводит издание, обратил внимание на то, что Россия совершенно справедливо считает, что она противостоит НАТО, а Украина лишь выступает своего рода посредником. К сожалению, сейчас всё дошло до той точки… когда сторонники конфликта могут решить отправить на линию фронта собственные войска, отметил он.

Ранее сотрудник спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хонг отметил, что российский противотанковый комплекс «Корнет» уничтожил британский танк Challenger 2 в зоне специальной военной операции, опозорив эту западную бронемашину. Журналист напомнил, что Challenger 2 назывался «богом войны». По мнению Ши Хонга, после уничтожения танка Украина и Британия оказались в крайне неприятной ситуации.

Комплекс «Корнет», как отмечается в репортаже, отличается особой мощью, которая не раз поражала военных из других стран, в частности, китайских генералов. Способность ПТРК пробивать крепкую броню существенно стимулирует интерес к этому оружию.