В Кремле сообщили о продолжении контактов с Ереваном и Баку по Карабаху
Москва, 26 сентября, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Москва продолжает контакты с Ереваном и Баку по теме Нагорного Карабаха. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 26 сентября журналистам.
Сергей Савостьянов/ТАСС
Он отметил, что Россия фактически вовлечена в процесс урегулирования по Карабаху в отличие от США с их «словесными интервенциями».
Кремль пока не видит какой-либо конкретики в американской инициативе по созданию в регионе наблюдательной миссии.
Российская сторона, в свою очередь, продолжает контакты с Ереваном, Баку, этническими армянами Карабаха, сказал представитель Кремля.
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