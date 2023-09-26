Москва, 26 сентября, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Москва продолжает контакты с Ереваном и Баку по теме Нагорного Карабаха. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 26 сентября журналистам.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Он отметил, что Россия фактически вовлечена в процесс урегулирования по Карабаху в отличие от США с их «словесными интервенциями».

Кремль пока не видит какой-либо конкретики в американской инициативе по созданию в регионе наблюдательной миссии.

Российская сторона, в свою очередь, продолжает контакты с Ереваном, Баку, этническими армянами Карабаха, сказал представитель Кремля.

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