Москва, 25 сентября, 2023, 05:58 — ИА Регнум. В октябре Банк России планирует провести презентацию модернизированных банкнот в 1000 и 5000 рублей нового образца. Об этом в интервью «Известиям» в понедельник, 25 сентября, сообщил зампредседателя ЦБ Сергей Белов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банкноты

«Планируем представить в октябре. По традиции проведём совместную пресс-конференцию с «Гознаком». Банкноты современные — в духе мировых трендов», — сказал Белов, отметив, что новые банкноты будут иметь больше защитных элементов, а по цвету они не будут отличаться от действующих.

Также Сергей Белов сообщил о завершении работы экспертной группы по модернизации банкноты в 500 рублей, которая поступит в обращение и будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля в пресс-службе Центрального Банка России сообщили, что банкноты номиналом 5 и 10 рублей начали поступать в оборот в Москве и Московской области. В ЦБ отметили, что в 2000-е годы эти банкноты быстро изнашивались, в связи с чем банк решил постепенно заменить их на более новые и долговечные монеты.