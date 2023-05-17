Симферополь, 20 мая, 2023, 08:24 — ИА Регнум. В процессе передачи Крыма Украине в 1954 году были допущены грубые и вопиющие ошибки, юридически его не оформили. Об этом 20 мая заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Процесс нашего приёма, передачи не только был грубым игнорированием политической воли крымчан, он не был юридически оформлен», — пояснил в беседе с РИА Новости Константинов.

Он напомнил, что принявшие решение о передаче Крыма органы не обладали такими полномочиями, а Верховные Советы республик вообще не принимали решения о передаче. Также при переходе региона из состава одной республики в другую не прописали гарантии защиты культурных, языковых и региональных традиций, не обсудили и не обозначили границы союзных республик после изменения «места прописки» Крыма.

Константинов отметил, что допущенные нарушения настолько грубы и вопиющи, что до сих пор непонятно, как такое могло произойти.

«Всё это только небольшая часть тех нарушений, которые были допущены. И исходя из этого, Крым находится в составе России по законодательству, действовавшему до 1954 года, и никогда из её состава не выпадал», ― констатировал глава парламента.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов («Единая Россия») назвал нелегитимным решение о передаче Крыма Украинской ССР от Советского Союза в 1954 году и выступил за его отмену. Ранее с подобным предложением выступал депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»).

Совет Федерации поддержал инициативу об отмене указа 1954 года, согласно которому Крым был передан Украинской ССР. По словам сенатора Ольги Ковитиди, нормативно-правовые акты о передаче Украине Крыма не имеют юридической силы, поскольку были приняты в рамках партийных решений, а не в соответствии с законодательством СССР.

Адвокат, доктор юридических наук Павел Астахов считает, что отменить указ законодательно возможно, но для этого потребуется серьёзная консультация Министерства юстиции РФ, чтобы проверить, нет ли противоречий одних нормативных актов другим. Он также подчеркнул, что отменять старый указ сегодня уже не так актуально, поскольку решение высшего конституционного значения уже принято. Речь идёт о референдуме, проведённом в России в 2014 году.