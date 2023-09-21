Москва, 21 сентября, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Мобилизованный военнослужащий самовольно покинул воинскую часть в Валуйском городском округе в Белгородской области. Как сообщил источник ИА Регнум, 32-летний младший сержант Александр А. забрал с собой автомат и четыре магазина с патронами.

Эрик Романенко/ТАСС

Военный ушёл из части накануне, 20 сентября. Известно, что его мобилизовали в ноябре прошлого года.

Предположительно, сержант уехал на автомобиле в неизвестном направлении. Ведутся его поиски.

В июне ИА Регнум писало, что в Брянской области в лесу нашли тело 20-летнего срочника, который сбежал из воинской части с оружием и скрывался две недели. Основной версией его гибели стало самоубийство.