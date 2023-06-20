Брянск, 20 июня, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Тело 20-летнего военнослужащего срочной службы нашли в лесу в Климовском районе Брянской области. Две недели назад он сбежал из воинской части с оружием, сообщил 20 июня источник ИА Регнум в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM

В первой половине дня 19 июня тело Вячеслава А. обнаружили в лесном массиве. Среди найденных при нём вещей были похищенный автомат и патроны, личные документы, две предсмертные записки.

«Предположительно, покончил жизнь самоубийством. Назначены экспертизы», — сообщил источник.

Как сообщало ИА Регнум, срочник покинул свою часть в Брянской области вечером 8 июня, забрав с собой автомат Калашникова и 120 патронов к нему. В районе объявили план «Сигнал», но обнаружить беглеца не смогли.