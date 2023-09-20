Москва, 20 сентября, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Военный суд заочно приговорил заместителя главы крымско-татарского телеканала ATR Айдера Муждабаева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к шести годам колонии за призывы к терроризму.

ИТАР-ТАСС/Антон Новодережкин Айдер Муждабаев (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Суд признал виновным Муждабаева по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и приговорил его к шести годам лишения свободы заочно», — следует из решения Второго Западного окружного военного суда.

По решению суда он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также судья лишил его права администрировать сайты сроком на четыре года.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2020 года Муждабаева признали подозреваемым в пропаганде терроризма, затем в июле Следственный комитет объявил его в розыск. Журналиста обвиняли в том, что в 2018 году он разместил в социальных сетях сообщения экстремистского характера с призывами захватывать на территории Украины «российских агентов». СК заочно предъявил обвинение Муждабаеву за осуществление посредством интернета публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Следователи ФСБ 4 сентября предъявили обвинение бывшему аспиранту МГУ математику Азату Мифтахову (физическое лицо, внесённое в РФ в список террористов и экстремистов) в оправдании терроризма. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ. В ходе следственных действий вину он не признал.