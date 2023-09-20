Балашиха, Московская область, 20 сентября, 2023, 11:23 — ИА Регнум. До трёх увеличилось число жертв взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Балашихе, сообщили 20 сентября в МЧС.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

В ведомстве добавили, что число пострадавших увеличилось до четырёх.

Ранее сообщалось о двух погибших и двух пострадавших. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, под завалами, предположительно, остаются женщина и ребёнок. Спасатели уже сумели вызволить трёх человек.

Взрыв газа в подмосковной Балашихе прогремел утром 20 сентября в девятиэтажном жилом доме на четвёртом этаже. В результате взрыва разрушены перекрытия и несколько квартир на третьем, четвёртом и пятом этажах. Сотрудники МЧС приступили к разбору завалов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.