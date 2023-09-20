Балашиха, Московская область, 20 сентября, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Количество погибших при взрыве газа в городе Балашихе Московской области увеличилось до двух, сообщили 20 сентября в пресс-службе МЧС РФ.

РИА Новости/ Кирилл Каллиников

«По уточнённой информации, в результате происшествия два человека пострадали, они госпитализированы, двое погибли, двое находятся под завалами», — сообщили в МЧС.

В ведомстве отметили, что из жилого дома эвакуировали 170 человек. Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим. На месте открыли три пункта временного размещения.

В Балашихе на месте ЧП работают свыше 160 человек и 40 единиц техники.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3834237" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> При взрыве в Балашихе погибли два человека

Ранее МЧС РФ сообщало об одном погибшем в результате взрыва в Балашихе. Он умер в машине скорой помощи.

Взрыв газа в Балашихе произошёл утром 20 сентября в девятиэтажном жилом доме на четвёртом этаже. Здание частично обрушилось, сотрудники МЧС приступили к разбору завалов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил об одном погибшем и двух пострадавших.