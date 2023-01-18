Москва, 18 января, 2023, 17:00 — ИА Регнум. По всей стране открыто почти 300 первичных отделений Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Об этом 18 января сообщили в пресс-службе движения.

edu.gov.ru Первичные отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых»

«Прошло совсем немного времени, как мы начали формировать структуру движения в регионах, но у нас уже определились свои лидеры», — рассказал председатель правления российского движения Григорий Гуров.

Наибольшее количество отделений открыто в Тюменской области (67 первичек). За ней следуют Ростовская область (37 отделений), Республика Саха (20 отделений), Вологодская область и Краснодарский край (по 19 отделений).

«Мы очень ценим вовлеченность регионов и готовы максимально поддерживать каждый», — добавил он.

Что касается новых регионов РФ, то два отделения «Движения первых» открыто в Донецкой Народной Республике, два отделения — в Херсонской области, по одному отделению в Луганской Народной Республике и Запорожье.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что правительству дано поручение в январе 2023 года провести индексацию заработных плат работникам бюджетной сферы.