Москва, 19 сентября, 2023, 04:49 — ИА Регнум. Российская оружейная компания Lobaev Arms начала испытания гиперзвукового снайперского патрона, способного в идеальных условиях развивать скорость более 1500 метров в секунду. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщил руководитель Владислав Лобаев в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Винтовка

«Lobaev Arms возобновила разработку и уже вышла на испытания условно гиперзвукового патрона. На предприятии проводятся его скоростные и кучностные испытания», — сказал руководитель.

Он добавил, что ранее разработка была приостановлена из-за необходимости наращивать серийное производство уже имеющихся образцов вооружения по гособоронзаказу. Однако теперь проект возобновили в связи с тем, что ВСУ начали активно использовать в зоне боевых действий новые патроны калибра 10×100 мм.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября глава оружейного предприятия Lobaev Arms Владислав Лобаев сообщил о начале разработки новой самозарядной снайперской винтовки «Зверобой», название которой было выбрано по итогам голосования в социальных сетях.