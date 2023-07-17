Москва, 17 июля, 2023, 05:35 — ИА Регнум. В России начнут производство новой самозарядной снайперской винтовки под рабочим названием «Зверобой». Об этом в понедельник, 17 июля, в интервью РИА Новости сообщил глава предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Винтовка

«Наша компания приняла решение сдвинуть на более раннее время выпуск «самозарядки» в калибрах 375 и 408 Cheytac, разработанной компанией ранее. Рабочее название проекта «Зверобой» мы выбрали по итогам голосования в соцсетях», — сказал собеседник агентству.

По словам Владислава Лобаева, преимущество новой самозарядной винтовки перед другими заключается в возможности поражать цели на дальности в два и более километров за счёт возможности произвести быстрый повторный выстрел.

Он добавил, что ускорение старта производства «Зверобоя» стало возможным благодаря уже успешно запущенному серийному производству патронов калибра Cheytac.

Как передавало ИА Регнум, 16 июля президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в рамках программы «Москва. Кремль. Путин» назвал российский танк Т-90 «Прорыв» лучшим в мире.

При этом российский лидер также отметил, что западная бронетехника, затрофеенная в ходе боевых действий в зоне проведения специальной военной операции, станет предметом изучения российских инженеров.