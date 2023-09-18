Москва, 18 сентября, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал 18 сентября указ о введении в стране цифрового паспорта. В тексте документа определяются случаи и порядок использования цифрового удостоверения вместо бумажного.

Иван Шилов ИА Регнум

Идею о внедрении такой возможности глава государства поддержал в феврале на совещании с членами правительства, когда глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о технологии использования смартфона вместо оригинала паспорта в бытовых ситуациях. Из указа следует, что граждане России получат соответствующую возможность.

«Установить, что представление сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина, либо иных документах, выданных гражданам, в электронной форме с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» приравнивается в случаях, определенных правительством, к предъявлению указанных документов», — говорится в документе.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта президент России Владимир Путин поручил подготовить проект указа, предусматривающего возможность предъявления цифрового удостоверения личности вместо физического паспорта. Глава государства дал соответствующее поручение правительству, ФСБ и МВД России.

Позднее, 13 апреля, Минцифры подготовило проект указа о цифровом паспорте. Согласно нему, предъявление россиянами электронных сведений из документов госорганов с использованием «Госуслуг» приравнивается к предъявлению оригиналов. Также предусматривалось добровольное предъявление сведений с использованием мобильного приложения.