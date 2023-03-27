Москва, 27 марта, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая подготовить проект указа, который предусматривает случаи предъявления цифрового удостоверения личности вместо паспорта.

kremlin.ru Владимир Путин

Согласно данным, опубликованным на сайте Кремля, данное поручение адресовано правительству, ФСБ и МВД России.

«Правительству РФ подготовить совместно с ФСБ России и МВД России и представить проект указа президента Российской Федерации, устанавливающего случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности гражданина РФ… вместо документов, удостоверяющих личность гражданина РФ», — говорится в одном из пунктов перечня поручений главы государства.

Срок исполнения поручения — до 1 мая 2023 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил упростить использование системы идентификации футбольных болельщиков (Fan ID).