Москва, 18 сентября, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Авария с участием семи автомобилей произошла на юге Москвы, сообщил 18 сентября источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Массовое ДТП возникло на улице Поляны вблизи дома № 3, неподалёку от АЗС.

По предварительным данным, есть пострадавшие.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

17 сентября ИА Регнум писало, что внедорожник протаранил около десяти машин в Восточном Бирюлёво. Свидетелям ДТП водитель заявил, что уходит от погони с трупом в багажнике. Он был вооружён и в крови. В машине обнаружили окровавленную женщину в порезами на голове и теле и ребёнка.