Ступино, Московская область, 17 сентября, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Полиция устанавливает детали инцидента в Ступино, где в автомобиле виновника ДТП обнаружили раненую женщину и двухлетнюю девочку. Об этом сообщила 17 сентября пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Иван Шилов ИА Регнум

Ночью 41-летний мужчина, управляя автомобилем, совершил ряд столкновений с машинами, припаркованными на улице Липецкой в Москве, и продолжил движение.

Его задержали в 00:15 в Ступино, на 100-м км трассы М-4 «Дон». В машине находились 20-летняя израненная женщина и двухлетняя девочка.

По предварительной информации, между водителем и пассажиркой во время движения произошёл конфликт. Мужчина несколько раз ударил женщину топориком.

Пострадавшую госпитализировали, девочка не пострадала. Водителя доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3833632" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, внедорожник с ярославскими номерами протаранил около десяти машин в Восточном Бирюлёво, через час его задержали в Ступино. Свидетелям ДТП водитель заявил, что уходит от погони с трупом в багажнике. Он был вооружён и в крови. В машине обнаружили окровавленную женщину в порезами на голове и теле и маленькую девочку.