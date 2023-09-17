МВД: виновник массового ДТП в Москве изранил пассажирку топориком
Раненую женщину и ребёнка нашли во внедорожнике, таранившем машины под Москвой
Ступино, Московская область, 17 сентября, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Полиция устанавливает детали инцидента в Ступино, где в автомобиле виновника ДТП обнаружили раненую женщину и двухлетнюю девочку. Об этом сообщила 17 сентября пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Ночью 41-летний мужчина, управляя автомобилем, совершил ряд столкновений с машинами, припаркованными на улице Липецкой в Москве, и продолжил движение.
Его задержали в 00:15 в Ступино, на 100-м км трассы М-4 «Дон». В машине находились 20-летняя израненная женщина и двухлетняя девочка.
По предварительной информации, между водителем и пассажиркой во время движения произошёл конфликт. Мужчина несколько раз ударил женщину топориком.
Пострадавшую госпитализировали, девочка не пострадала. Водителя доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.
Как сообщало ИА Регнум, внедорожник с ярославскими номерами протаранил около десяти машин в Восточном Бирюлёво, через час его задержали в Ступино. Свидетелям ДТП водитель заявил, что уходит от погони с трупом в багажнике. Он был вооружён и в крови. В машине обнаружили окровавленную женщину в порезами на голове и теле и маленькую девочку.