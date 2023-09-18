Москва, 18 сентября, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал 18 сентября указ об отставке правительства столицы. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра и правительства города.

«В соответствии со статьями 40 и 41 устава Москвы, статьей 6 закона Москвы <…> «О правительстве Москвы» объявляю об отставке правительства Москвы. Поручаю правительству Москвы осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства», — указано в документе.

Ранее в этот день день состоялась официальная церемония вступления Собянина в должность мэра. На мероприятии присутствовал президент России Владимир Путин, который поздравил градоначальника и отметил выдающиеся успехи в развитии Москвы.

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Как сообщало ИА Регнум, в единый день голосования в Москве состоялись выборы мэра. За Собянина, претендовавшего на пост мэра в третий раз, проголосовали 76,39% избирателей: 2,5 млн человек при явке 42,5%.

18 сентября градоначальник поблагодарил москвичей за высокую оценку, которую они дали деятельности властей города во время избирательной кампании. Он подчеркнул, что выражает огромную благодарность миллионам горожан, которые не покладая рук благодаря своим талантам и умениям реализовали масштабные программы мирового уровня.