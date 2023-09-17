Москва, 17 сентября, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Примерно четверть российских потребителей старается заглушить покупками тревогу и депрессию, 20% совершают покупки импульсивно, а 10% — на волне паники от новостей. Таковы результаты опроса НИУ ВШЭ, которые представил в ходе семинара первый проректор вуза, заведующий лабораторией экономико-социологических исследований Вадим Радаев.

Дарья Драй ИА Регнум

Он рассказал, что опрос об эмоционально нагруженном потреблении проводился в июне–июле текущего года в 55 регионах в формате личного интервью. В исследовании приняли участие 6 тыс. человек.

Люди «всегда и везде» совершают покупки под действием эмоций, но чаще это происходит в периоды внешних шоков, когда накапливаются стресс, депрессия и фрустрация. Такое поведение даёт моральное удовлетворение, но оборачивается материальными издержками и провоцирует депрессивные состояния, пояснил Радаев.

Так, 9,4% респондентов проявили склонность к паническому потреблению. За последние три месяца они совершали закупки в большем, чем требовалось, объёме из опасений, что этот товар подорожает или исчезнет. Люди таким образом реагируют на слухи или вирусные новости о дефиците товаров, поддаются «эффекту толпы», пояснил автор исследования.

Ещё 20,5% респондентов совершали импульсивные покупки. Это незапланированные траты на понравившиеся товары, без предварительных раздумий и тщательного поиска. Так люди пытаются справиться с депрессивными настроениями.

Есть ещё компульсивное потребление, или шопоголизм, когда человек получает удовлетворение от самого процесса покупки. Такие траты, «чтобы справиться со стрессом или поднять себе настроение», совершали 25,2% респондентов.

По словам Радаева, этот результат удивляет, объяснение ему пока не найдено. Обычно опросы дают примерно по 10% в разных странах, уточняет по итогам трансляции семинара РБК.

Как сообщало ИА Регнум, ранее участники другого российского опроса оценили своё материальное положение. 55% респондентов считают своё материальное положение средним, 23% — хорошим, а 19% — плохим. У 11% респондентов за минувшие месяцы материальное положение улучшилось, у 19% — ухудшилось, а у 69% в целом осталось прежним.