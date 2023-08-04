Москва, 4 августа, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Более половины опрошенных жителей России считают своё материальное положение средним. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Фонда «Общественное мнение».

Олег Елков/ТАСС

Так, согласно опроса, 55% респондентов ответили, что они считают своё материальное положение средним. При этом 23% респондентов посчитали своё материальное положение хорошим, а 19% — плохим.

Отмечается, что у 11% участников опроса за минувшие два-три месяца материальное положение улучшилось, 19% опрошенных ответили, что их материальное положение ухудшилось, у 69% респондентов оно практически не изменилось.

Уточняется, что улучшение чаще отмечали участники в возрасте от 18 до 30-лет (22%), ухудшение заметили респонденты от 46 до 60-лет (25%).

Согласно опросу, 25% респондентов надеются на позитивные изменения в ближайший год, среди молодых — 47%, а 10% респондентов полагают, что их ждёт ухудшение материального положения, при этом 42% опрошенных считают, что серьёзных изменений не будет.

Опрос проводился 14–16 июля 2023 года в 53 регионах России, были опрошены жители 104 населённых пунктов. В нём приняли участие 1500 респондентов. Уточняется, что статпогрешность не превышает 3,6%.

Как передавало ИА Регнум, 80% россиян согласны с тем, что дети — это лучший способ оставить наследие и передать семейные черты. Столько же уверены, что дети наделяют жизнь человека смыслом, а 76% — что большая семья полна счастливых моментов. Такие результаты показал опрос АНО «Национальные приоритеты» и НАФИ, который провели летом 2023 года в рамках коммуникационной кампании по национальному проекту «Демография».

Благодаря детям появляются и сохраняются семейные традиции, уверены 74% респондентов. Примерно столько же из них (71%) отметили, что каждая российская семья — часть великой истории страны. Для 63% опрошенных большая семья — главная ценность в жизни. При этом, исследователи уточняют: чаще всего так считают люди старше 35 лет.