Киев, 17 сентября, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Нежелание Запада передавать Киеву современное вооружение и практика «дозирования военной помощи» не позволяют Украине добиться желаемых целей. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, написало издание «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Данилов

По словам Данилова, практика дозирования в оказании Украине военной помощи по соображениям страха, чтобы не вызвать раздражение — ложна в основе.

Он отметил, что отказ или промедление с передачей ВСУ современного вооружения является прямым поощрением продолжения военных действий.

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны признал, что в западных СМИ наблюдаются признаки определенной медийной подготовки общественного мнения, в них сейчас продвигаются тезисы о провале контрнаступления ВСУ и постоянном снижении боеспособности украинской армии, а также об ограниченности ресурсов Украины для ведения войны и о необходимости быстрого прекращения конфликта, даже если Россия сохранит свои новые регионы.

Данилов высказал мнение о том, что для реализации украинской «формулы мира» западные страны должны закрепить законодательно долгосрочную военную помощь Украине, сгладить тенденцию «усталости от войны», сформулировать и согласовать «формулу украинской победы» на основе «политической ответственности» партнёров Украины, а также перепланировать связанные с этим действия, «имея в виду их возможный долгосрочный характер».

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставки оружия Украине только разжигают конфликт. Новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины, отметил он.

Российский лидер заявлял, что американские истребители в случае получения их Украиной будут гореть так же, как и немецкие танки Leopard. Он также констатировал, что НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт.

11 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО активно вовлечено в конфликт на Украине, хотя Запад утверждает обратное. Страны альянса посылают в зону боевых действий не только оружие и инструкторов, но и наёмников, а также помогает ВСУ разведданными.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 12 июля, что Североатлантический альянс поставляет Украине оружие и военную технику для того, чтобы у Киева на будущих переговорах были более выгодные позиции. Он добавил, что НАТО считает своим приоритетом поставки Украине продвинутых систем вооружения и боеприпасов к ним.

Минобороны России сообщило, что согласно данным на 16 сентября всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено: 472 самолёта, 249 вертолётов, 6810 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 881 танк и других боевых бронированных машин, 1150 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6403 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 13 035 единиц специальной военной автомобильной техники.