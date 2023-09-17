Тула, 17 сентября, 2023, 10:17 — ИА Регнум. В Тульской области упал беспилотник, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба министерства по региональной безопасности Тульской области.

Алексей Никольский/РИА Новости

Отмечается, что 17 сентября на территории «Логистического центра №1» в Узловском районе рухнул дрон. На место выехали сотрудники всех экстренных служб, они проводят все необходимые следственные действия. Устанавливаются причины происшествия.

По предварительной информации, никто не пострадал, значительных повреждений инфраструктуры нет.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ утром 17 сентября предприняли очередную попытку атаковать Москву беспилотником. Украинский БПЛА был уничтожен, сообщили в Минобороны России. Беспилотник ВСУ самолётного типа был сбит средствами ПВО над Домодедовским районом Подмосковья. Информации о пострадавших и повреждённых объектах нет.

Ещё один беспилотник ВСУ утром 17 сентября был уничтожен силами ПВО в Раменском районе. Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, по предварительным данным, от падения обломков беспилотника никто не пострадал, разрушений нет.