Варшава, 16 сентября, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Тела трёх младенцев нашли в подвале деревенского дома в Поморском воеводстве Польши, передаёт 16 сентября радиостанция RMF24.

Jaap Arriens\Zuma\TASS

Отмечается, что накануне в подвале дома в деревне Черники нашли тела двух новорожденных: сначала одного, а через несколько часов второго. Теперь обнаружено тело третьего ребёнка. Каждое тело было завёрнуто в мешок.

Полиция задержала двух человек — 54-летнего отца новорождённого младенца и его 20-летнюю дочь. Она же является матерью по меньшей мере одного из детей.

Женщине уже предъявлено обвинение в убийстве двоих детей и инцесте. Не исключено, что обвинений будет больше.

Правоохранители продолжают осмотр дома, в ближайшие дни они опросят всех соседей и знакомых этой семьи. Тела младенцев отправлены на экспертизу. В полиции пока не раскрывают обстоятельства получения сведений о совершённых преступлениях.