Киев, 15 сентября, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский и его правительство будут уничтожены после того, как станет известно количество погибших в рядах ВСУ. Об этом 15 сентября заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Одно дело, когда люди уже знают эту тяжёлую действительность, а другое дело — когда на них просто упадёт огромная масса этой трагедии», — сказал Соскин.

По его словам, это будет уничтожение и «Слуг народа», и нынешней верхушки, и Зеленского.

Соскин призвал раскрыть потери в ВСУ сейчас и раскритиковал правительство за массовые аресты за инакомыслие. Также он добавил, что ситуация на линии фронта очень сложная.

Как сообщало ИА Регнум, полковник ВС США Ларри Уилкерсон заявил, что Зеленский не может согласиться на прекращение боевых действий и мирные переговоры с Россией, потому что при таком сценарии его могут ждать силовое смещение с поста и суд.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что военные ВСУ могут восстать против действующей власти из-за провалов на поле боя. По мнению эксперта, конфликт между киевским режимом и военными может обостриться уже в ближайшее время.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что глава киевского режима не переживёт вооружённый конфликт с Россией. По его словам, если бы Зеленский был умным, то ушёл бы в отставку и уехал бы за границу, но он предпочитает оставаться у власти из-за патологической зависимости от внимания к нему со стороны Запада.