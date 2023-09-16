Лима, 16 сентября, 2023, 11:53 — ИА Регнум. На юге Перу археологи нашли древние захоронения возрастом около 900 лет до рождества Христова. Об этом 15 сентября сообщило агентство Andina.

Соцсети

Отмечается, что в департаменте Аякучо исследователи национального университета Сан-Кристобаль-де-Уаманга обнаружили семь гробниц с человеческими останками. Все они относятся к доколумбовой эпохе.

Кроме того, вместе с останками обнаружены керамика и изделия из золота. Учёные считают, что захоронения носили религиозный характер.

Как ранее сообщало ИА Регнум, археологи в Перу обнаружили мумию взрослого человека, который скончался и был захоронен более тысячи лет назад. Он был в сидячем положении с согнутыми ногами, у мумии длинные волосы, а её челюсть сохранилась практически полностью. Останки найдены вместе с керамическими сосудами, текстилем и другими предметами.