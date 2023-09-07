Лима, 7 сентября, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Мумию взрослого человека, который скончался и был захоронен более тысячи лет назад, обнаружили археологи в Перу. Об этом 6 сентября сообщило агентство Reuters.

(сс) Federico Столица Перу Лима

Как рассказала руководитель группы археологов Мирелла Ганоза, мумия найдена на юге Лимы на территории Уака-Пукльяна в богатом жилом районе Мирафлорес.

«Это взрослый человек в сидячем положении с согнутыми ногами», — уточнила археолог и добавила, что у мумии длинные волосы, а её челюсть сохранилась практически полностью. Останки найдены вместе с керамическими сосудами, текстилем и другими предметами.

Как пояснила Ганоза, человек, чьи останки обнаружили археологи, по всей вероятности, проживал тысячу лет назад, на заре культуры Ичсма, которая возникла на центральном побережье современного Перу около 1100 года н. э., до прибытия в этот район инков. Учитывая, что это не первая подобная находка на территории Уака-Пукльяна, специалисты предполагают, что в этом месте можно найти гораздо больше ценных артефактов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что гробница эпохи древних инков обнаружена под жилым домом в центре столицы Перу Лимы. По словам специалистов, в гробнице покоится знать, поскольку останки завернуты в ткань, а рядом с ними положены керамические изделия и различные украшения.