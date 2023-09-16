Харьков, Украина, 16 сентября, 2023, 11:48 — ИА Регнум. В Харькове прозвучали взрывы, людям следует оставаться в укрытиях. Об этом мэр города Игорь Терехов сообщил 16 сентября в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Призываю всех быть осторожными и находиться в укрытиях», — написал Терехов.

В 11:10 по местному времени (совпадает с московским) в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Через несколько минут сигналы воздушной тревоги прозвучали в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях Украины, а также подконтрольных киевскому режиму территориях Херсонской и Запорожской областей.

14 сентября глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о взрывах в Харьковском, Чугуевском и Купянском районах, которые прозвучали в течение 24 часов. В городе Волчанске взрывом было повреждено административное здание.

Как сообщало ИА Регнум, с 10 октября 2022 года российские войска регулярно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры. В целом он назвал начало СВО реакцией Москвы на нарушение «красных линий» со стороны Киева и Запада.