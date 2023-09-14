Москва, 14 сентября, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Административное здание было повреждено в результате взрыва в городе Волчанск Харьковской области Украины. Об этом 14 сентября сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его данным, в течение 24 часов произошли взрывы в Харьковском, Чугуевском и Купянском районах Харьковской области.

Он отметил, что в результате взрыва в городе Волчанск было разрушено административное здание.

Как передавало ИА Регнум, на Украине в ночь на 14 сентября прозвучали взрывы в нескольких областях. Жители Днепропетровской области рассказали о звуках нескольких взрывов, в том числе в пригороде Днепра и в Кривом Роге. Также сообщается об объявлении воздушной тревоги на территории Николаевской, Харьковской областей, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.