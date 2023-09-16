Санкт-Петербург, 16 сентября, 2023, 04:01 — ИА Регнум. В сгоревшем ночью 16 сентября торговом центре в Санкт-Петербурге находился зоомагазин, где было много животных. Очевидцы говорят, что удалось спасти всего лишь 20% обитателей, в основном хомяков, передаёт РЕН ТВ.

Free-Photos Хомяк

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Люди приходили к горящему зданию со своими переносками, забирали животных. Их раздавали всем желающим.

Отмечается, что в зоомагазине было около 20 вольеров с животными, несколько клеток с птицами и большой аквариум.

«Я подбежал к спасателям, сказал, что внутри животные. Подвел их туда, они минут пять пытались открыть дверь, открыли. Вынесли три клетки с морскими свинками, шиншиллами и крысами, а также две сумки-переноски, набитые хомяками, которые не дышали», — рассказал очевидец Артём.

Парень заверил, что грызунов удалось откачать.

Кроме непосредственно здания и животных, от огня пострадали пять автомобилей. В 02:31 открытое горение удалось ликвидировать.

О причинах пожара пока не сообщается.

Как сообщало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге ночью 16 сентября загорелся торговый центр на улице Бухарестской, 47 во Фрунзенском районе. Пожар начался в ресторане здания.

Предварительно установлено, что площадь возгорания около 2 тыс. кв. метров.

По словам очевидцев, здание практически выгорело.