В Петербурге в торговом центре вспыхнул сильный пожар
В Петербурге в торговом центре вспыхнул сильный пожар
Санкт-Петербург, 16 сентября, 2023, 01:23 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге ночью 16 сентября загорелся торговый центр на улице Бухарестской, 47 во Фрунзенском районе. Пожар начался в ресторане здания. Об этом сообщили городском управлении МЧС.
Пожару присвоен номер 1-БИС.
Сведений о пострадавших пока не поступало. Сообщается, что посетители успели покинуть ресторан.
В тушении огня задействовано десять единиц техники и 39 пожарных.
Предварительно установлено, что площадь возгорания около 2 тыс. кв. метров.
По словам очевидцев, здание практически выгорело.
Как сообщало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге вечером 12 сентября случился пожар в двухэтажном производственно-складском здании, его тушат по повышенному номеру сложности.
Огнём в здании типографии по улице Латышских стрелков, 29В, корпус 4, было охвачено 800 кв. метров.
Сообщалось об одном пострадавшем.
В городе Энгельсе Саратовской области произошёл пожар на промышленном предприятии, один человек погиб.