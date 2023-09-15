Санкт-Петербург, 16 сентября, 2023, 01:23 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге ночью 16 сентября загорелся торговый центр на улице Бухарестской, 47 во Фрунзенском районе. Пожар начался в ресторане здания. Об этом сообщили городском управлении МЧС.

Пожар

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Пожару присвоен номер 1-БИС.

Сведений о пострадавших пока не поступало. Сообщается, что посетители успели покинуть ресторан.

В тушении огня задействовано десять единиц техники и 39 пожарных.

Предварительно установлено, что площадь возгорания около 2 тыс. кв. метров.

По словам очевидцев, здание практически выгорело.

Как сообщало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге вечером 12 сентября случился пожар в двухэтажном производственно-складском здании, его тушат по повышенному номеру сложности.

Огнём в здании типографии по улице Латышских стрелков, 29В, корпус 4, было охвачено 800 кв. метров.

Сообщалось об одном пострадавшем.

В городе Энгельсе Саратовской области произошёл пожар на промышленном предприятии, один человек погиб.