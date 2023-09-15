Солнечногорск, Московская область, 16 сентября, 2023, 00:48 — ИА Регнум. В Солнечногорском округе Подмосковья, в деревне Вертлино, уходя от полицейской погони, водитель автомобиля открыл стрельбу. В результате погиб сотрудник Госавтоинспекции. Нарушитель ранен и задержан. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Полиция

Вечером 15 сентября на Таракановском шоссе сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить машину без номеров, но водитель проигнорировал требования полицейских, пытаясь скрыться.

В ходе преследования в деревне Вертлино автомобиль был остановлен. Водитель, выйдя из машины, внезапно выстрел в одного из инспекторов ДПС. От полученного ранения полицейский скончался. Второй полицейский ответным огнём из табельного оружия ранил стрелявшего.

«Нападавшего с телесными повреждениями доставили в больницу. Им оказался житель Москвы, 1970 года рождения «, — сообщили в полиции.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, водителя, сбившего сотрудника ГИБДД и скрывшегося с места ДТП, задержали в Подмосковье.

Водитель Volkswagen Парвиз Юнусов сбил сотрудника ГИБДД, когда тот пытался его остановить на Волгоградском проспекте. Инспектора при наезде отбросило в сторону, он получил серьёзные травмы и находится в больнице.

Юнусов покинул Москву, пытаясь скрыться в Подмосковье. В Реутове лихача задержали. По его словам, инспектор «бросился под его колёса».

В городе Коврове во Владимирской области 4 сентября водитель сбил сотрудника полиции. Водителя задержали, выяснилось, что его ранее лишили права управления транспортными средствами.