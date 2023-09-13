Вашингтон, 13 сентября, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что у контрнаступления ВСУ «не будет хеппи-энда», является фактическим подтверждением провала этого контрнаступления, заявил 13 сентября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

picture alliance/SVEN SIMON/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

Как сообщало ИА Регнум ранее, президент Украины в интервью CNN заявил, что «хеппи-энда» у контрнаступления не будет, потому что было убито и ранено значительное количество военнослужащих ВСУ.

Вину за провал киевский лидер возлагает на Запад, отметил Джонсон. По словам эксперта, неудачный исход контрнаступления ВСУ был очевиден ещё до его начала, и не только «великим военачальникам».

«Без Военно-воздушных сил они (ВСУ. — Прим. ред.) были обречены на провал. Многие из нас говорили об этом ещё три месяца назад. Теперь и Зеленский заявляет об этом. Спасибо, Капитан Очевидность», — сказал Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ходе попытки контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года потеряли 71 тысячу человек. Киевские начальники бросают в бой неподготовленных граждан, как будто «это не их люди», отметил президент.

ВСУ теряют тысячи человек, но не достигают никаких результатов в попытке контрнаступления, отмечали и в Министерстве обороны РФ. Российские военные надёжно держат оборону в зонах наступления ВСУ, заявил 13 сентября глава Минобороны Сергей Шойгу. Главная задача ВС России на нынешнем этапе — выбивать технику противника, отметил также министр.

Слова президента Украины о том, что хеппи-энда не будет, поскольку ВСУ потеряли много людей, обращены к Западу, от которого киевские власти требуют новых поступлений оружия, денег и наёмников, отметил в беседе с ИА Регнум политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин.