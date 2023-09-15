Вашингтон, 15 сентября, 2023, 20:07 — ИА Регнум. Власти США отбросили всякую осторожность в отношении конфликта на Украине, они поставляют ВСУ всё более опасные виды вооружения и могут довести дело до ядерного конфликта, отметил 15 сентября в интервью Newsweek профессор политологии бостонского Северо-Восточного университета Макс Абрамс.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

Если на первом этапе конфликта Вашингтон отказывался передавать Киеву некоторые виды вооружений из опасения эскалации, то позже были переданы и системы ПВО Patriot, и танки Abrams, и кассетные боеприпасы, а в ближайшее время могут быть отправлены истребители F-16 и ракетные системы ATACMS, отметил эксперт.

«Новая мантра, кажется, звучит так: мы не можем сказать, что прилагаем достаточно усилий по Украине, пока не почувствуем ядерный взрыв прямо над своей головой», — сказал Абрамс.

Эксперт также отметил, что агрессивные нападки на предпринимателя Илона Маска из-за его отказа включать по требованию Киева терминалы Starlink для осуществления ударов по Крыму — это тоже признак растущей эскалации.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники сообщила, что власти США рассматривают возможность отправки ракет ATACMS вооружённым силам Украины осенью 2023 года.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что, несмотря на массовые поставки западного оружия, ВСУ не достигают никакого прогресса в своих попытках контрнаступления и лишь теряют огромное количество военнослужащих. Главное, что беспокоит Россию — отсутствие у Запада каких-либо ограничений на поставки на Украину всё новых видов оружия, добавлял глава государства.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь подчёркивал, что F-16 способны нести ядерные заряды, а российские военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный истребитель F-16 под доставку ядерных вооружений. Сам факт появления их у ВСУ будет расцениваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, отмечал министр.