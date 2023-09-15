Москва, 15 сентября, 2023, 14:51 — ИА Регнум. С 2024 года соотечественники должны будут подтверждать знание русского языка при переселении в Россию. Об этом 15 сентября сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что правительство РФ скорректировало программу по содействию переселению соотечественников из-за рубежа. Соответствующее постановление подписано.

«С 2024 года соотечественники, желающие переселиться в Россию из других стран в рамках государственной программы должны будут подтверждать владение русским языком», — говорится в документе.

При этом есть исключения. Владение русским языком не нужно будет подтверждать гражданам Белоруссии, Молдавии, Украины и Казахстана.

При подаче заявки на участие в программе переселения человеку необходимо иметь документ об образовании в России или на территории страны, которая входила в состав СССР, либо документ об образовании, выданный в стране, где русский язык является одним из государственных.

При отсутствии таких документов нужно будет пройти собеседование, по результатам которого уполномоченная комиссия примет решение об уровне владения русским языком.

Как сообщало ИА Регнум, в мае МВД России предложило создать институт репатриации в рамках программы переселения соотечественников в Россию. В качестве одной из мер предлагается избавить соотечественников от теста по русскому языку. К репатриантам предлагается отнести лиц из числа россиян, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года постоянно проживали за границей.