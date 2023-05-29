Москва, 29 мая, 2023, 17:53 — ИА Регнум. МВД России предложило создать институт репатриации в рамках программы переселения соотечественников в Россию. В качестве одной из мер предлагается избавить соотечественников от теста по русскому языку. Соответствующий проект указа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Паспорт гражданина России

«Распространение требования ‎о подтверждении владения русским языком вызовет недоверие к России, а также повлечет дополнительную нагрузку на сотрудников росзагранучреждений», — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что от тестирования по русскому языку предлагается освободить соотечественников, которые постоянно проживают на территории недружественных по отношению к России государств. К репатриантам предлагается отнести лиц из числа граждан России, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года постоянно проживали за границей.

Кроме того, от теста предлагают освободить соотечественников из Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому приём заявлений на участие в программе переселения соотечественников будет проводиться при условии владения ими русским языком. Владение языком подтверждается документально или на собеседовании специальной комиссией, которую формирует МВД России. Отмечается, что соотечественникам из числа граждан России, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины не нужно предоставлять документ об образовании или проходить собеседование для подтверждения владения русским языком.

В апреле правительство приняло решение упростить участие в госпрограмме переселения соотечественников, чтобы желающие смогли подать заявление за рубежом. В правительстве добавили, что предусмотрены и другие меры, упрощающие участие в программе.