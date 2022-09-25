Севастополь, 30 марта, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Более 600 футболистов из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма примут участие в объединённом чемпионате «Содружество», сообщил 30 марта на церемонии открытия турнира заместитель министра спорта Одес Байсултанов.

Известия/ Дмитрий Коротаев

Чемпионат был открыт в Севастополе.

«Турнир собрал более 600 футболистов. Уверен, что он станет одним из важнейших спортивных событий юга России», — сказал Байсултанов.

Участников и гостей турнира также поприветствовали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и заместитель руководителя администрации главы ЛНР Олег Черноусов.

«Историческое спортивное событие сегодня в Севастополе — в Городе-Герое стартовал новый объединённый чемпионат по футболу «Содружество». Мне кажется, что это новая страница патриотического футбола в стране», — написал позднее Развожаев в своём Telegram-канале.

Перед началом церемонии открытия участники и гости турнира почтили минутой молчания память жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

В объединённом чемпионате примут участие команды «Заря», «Шахтер-Свердловск» и «Динамо» из ЛНР, крымские «Севастополь-2», Академия футбола Крыма и клуб Черноморского флота «Черноморец», а также «Гвардеец», «Шахтер» и «Олимпия-Новатор» из ДНР и «Фрегат» из Херсонской области.

Первый круг турнира завершится 3 июня.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года министр молодёжи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков сообщил, что Министерство спорта РФ создало академию футбола для детей из новых регионов России. В программе к тому моменту участвовали 27 спортсменов из ДНР. Тренировки проходили в крымской Феодосии.

Министерство спорта должно оказать поддержку ДНР в развитии прославленного донецкого футбольного клуба «Шахтёр», а также в налаживании регулярной спортивной жизни в республике, отмечал в мае 2023 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко.