Зеленоградский административный округ, Москва, 12 сентября, 2023, 21:58 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве двух мужчин, обезглавленные тела которых были ранее обнаружены на севере Москвы, задержан в Зеленограде, сообщила 12 сентября пресс-служба столичного главка МВД на сайте ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Сотрудниками московского уголовного розыска совместно с сотрудниками УВД САО ГУ МВД России по городу Москве подозреваемый в совершении убийства двух лиц на улице Фестивальная, мужчина 2000 года рождения, задержан в городе Зеленоград», — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для установления личности и задержания злоумышленника полицейским понадобилось менее суток.

Как передавало ИА Регнум, 12 сентября на севере Москвы были обнаружены два обезглавленных тела. Один труп с колото-резаными ранениями в области шеи, головы и туловища нашли в одном из парков в Северном административном округе Москвы.

Позднее в квартире жилого дома на территории этого же округа нашли мёртвым другого мужчину «с аналогичными признаками насильственной смерти». Второй мужчина был хирургом-травматологом, его тело нашла родственница. Женщина приехала к нему домой, потому что не могла дозвониться до мужчины.